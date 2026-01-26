Dolar
43.36
Euro
51.49
Altın
5,088.93
ETH/USDT
2,898.00
BTC/USDT
87,892.00
BIST 100
13,027.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu

Iğdır'daki Üçkaya Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

Sabri Sarcan  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya Gölü, bölgede etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, gölün yüzeyi adeta buzla kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her mevsim ziyaretçileri ağırlayan, bölgenin en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Üçkaya Gölü, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Muş'ta sağlık ekipleri hastalara hizmet için karlı yollarda

Muş'ta sağlık ekipleri hastalara hizmet için karlı yollarda
Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü

Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet