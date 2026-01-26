Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu
Iğdır'daki Üçkaya Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
Iğdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.
Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya Gölü, bölgede etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.
Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, gölün yüzeyi adeta buzla kaplandı.
Her mevsim ziyaretçileri ağırlayan, bölgenin en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Üçkaya Gölü, dronla görüntülendi.
