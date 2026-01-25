Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.
Karaman
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen köylerden 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Karla kaplanan köy, havadan görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı