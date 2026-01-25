Dolar
Yaşam

Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Karaman



Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen köylerden 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Karla kaplanan köy, havadan görüntülendi.

