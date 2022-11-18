Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'ne gelerek keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, etek ve gömlek giyen Albashır'ın caddede yürüdüğü ve cep telefonuyla görüntü çektiği anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.