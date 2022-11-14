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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Beyoğlu'nda patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

Elif Küçük, İlyas Kaçar   | 14.11.2022
Beyoğlu'nda patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını ifade etti.

Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Yıldız, "İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Yıldız, esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini kaydetti.

Vatandaşlar da patlamanın yaşandığı yerde kırmızı şeritle kapatılan alana karanfil bırakarak, hayatını kaybedenleri andı.

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