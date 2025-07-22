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Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda, 2 İETT otobüsü ile 1 çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Mustafa Mert Karaca, Mehmet Ali Derdiyok, Gökçe Karaköse  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan, 2'si temizlik görevlisi toplam 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını anlattı.

Otobüsün çöp kamyonunun ardından taksiler ile hafif ticari araçlara vurduğunu aktaran Demirci, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını söyledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklemesi, ardından da çevredekilerin olay yerine gidiş anları yer alıyor.

Öte yandan ekiplerin olay yerinde araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarlabaşı Bulvarı'nda kaza nedeniyle aksayan trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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