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Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında

Beylikdüzü'nde bir otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci, Cüneyt Sevindik  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında

İstanbul

Dereağzı Mahallesi'nde otomobilinden indikten sonra fırından alışveriş yapan sürücü, tekrar aracına bindi. Sürücü, çalıştırdığı otomobille 4-5 basamaklı merdiveni inerek yaya yoluna girdi.

Bu sırada fırından çıkan bir kadın kaza tehlikesi atlattı.

Sürücü, duraksamadan yoluna devam ederken, çevredeki vatandaşlar kendisine tepki gösterdi.

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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