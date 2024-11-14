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Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 milyon lira bedelle 3 konser düzenlenmesi ve Beykoz Anadolu Spor AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine, İçişleri Bakanlığına müfettiş görevlendirilmesi talebini iletti.

Başak Akbulut Yazar  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

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