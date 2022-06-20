Dolar
17.33
Euro
18.23
Altın
1,839.02
ETH/USDT
1,152.80
BTC/USDT
20,808.00
BIST 100
2,530.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Van’da Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu’nda düzenlenen programda konuşuyor
logo
Gündem

Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve iki oğluyla mikserin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sergen Sezgin, Uğur Ulu   | 20.06.2022
Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa

İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y. ağır, Fatma K. ise hafif yaralandı.

Mikserin çarptığı 10 AGD 047 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih K. ve mikser sürücüsü Erol Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Mobil ekiplerimizle okul eşleşmeleri yapacağız
İçişleri Bakanı Soylu: 2017-2022 arasındaki dönemde, okul çevrelerine 3,5 milyon insan kontrol edildi
Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Yargıtayın bozma kararının ardından görülen 28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı

Benzer haberler

Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildiği kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' Bursa'da yetiştiriliyor

Seyyar börekçilikle başladığı gıda sektöründe 21 ülkeye tatlı gönderiyor

Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor

Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor
Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bursa'daki hayvanat bahçesinin Afrikalı sakinleri bir arada yaşıyor

Bursa'daki hayvanat bahçesinin Afrikalı sakinleri bir arada yaşıyor