Beşiktaş'ta alt geçitte alev alan özel halk otobüsüne müdahale ediliyor
Beşiktaş'ta alt geçitte alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Balmumcu Alt Geçidi'nde ilerleyen özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevresindeki araçların hızla uzaklaştığı otobüsten yolcular da tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alt geçit tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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