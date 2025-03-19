Bazı illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Yurdun farklı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.
Ankara
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede bir süredir etkili olan sıcak hava dün itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece saatlerinde kent merkezi ile şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde karın etkisini yitirmesiyle soğuk hava hakim oluyor.
Samsun
Kentin yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oluyor.
Gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun-Ankara kara yolunun etrafı da beyaza büründü.
Afyonkarahisar
Kentte, gece saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kent merkezinde 6 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi buldu.
Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Sivas
Kentte sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü şehirde kar yağışı bazı ilçelerde yoğunlaştı.
Hafik ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede ve Hafik Gölü'nde sakarmeke kuşlarıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.
Sıcaklığın etkisiyle yeşeren tarım arazilerinin üzeri kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Sivas Valiliği, il genelinde ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Yozgat
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf ise dükkanlarının önündeki karı temizledi.
Vatandaşlardan Mesut Aydın, Yozgat’ta uzun zamandır mart ayında böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "15 gün öncesine kadar bahar havasını yaşıyorduk, 'yaz geldi' demiştik, tam aksine kış geri başladı." dedi.
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları, yola çıkacak sürücülerin kar lastiği takmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu.
Ardahan
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağışın ardından kent genelinde yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Güney Çevre Yolu'nda da etkisini artırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.