Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yurdun farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Ankara
Muş'ta dün gece etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.
Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü.
Bitlis
Kent merkezi ile Ahlat ve Tatvan ilçelerinde kar etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan karla Ahlat ilçesi beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Ahmet Elmas, nisan ayında yağmur beklerken kara şaşırdıklarını belirtti.
Tatvan'da da kar aralıklarla etkisini sürdürdü.
Vatandaşlar araçlarını, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.
Sürücülerden Şakir Yürek, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını söyledi.
Vatandaşlardan Abdurrahim Bozan da karla sıcaklığın düştüğünü ifade etti.
Ağrı
Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak ve kar, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Eleşkirt ilçesinde etkili olan karın ardından il özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan Hayrangöl, Çatalpınar ve Akyumak köy yollarında çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yollarda ulaşım yeniden sağlandı.
Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğu köyünde ise arazide kara yakalanan bir çoban, küçükbaş hayvan sürüsüyle zor anlar yaşadı.
Yozgat
İki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti beyaza bürüdü.
Zaman zaman tipiye dönüşen kar, kentte sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava ise çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi.
Çiftçi Adnan Ertuğrul, karın hububat için faydalı olduğunu ancak çiçek açan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.