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Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Yurdun farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Ankara

Kars'ta soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma ve çatılarda sarkıtlar oluştu.

Soğuk havaya rağmen, kar yağışıyla beyaza bürünen doğada ilgi çeken görüntüler oluştu.

Karla kaplanan köyler ve araziler dronla havadan görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle bölgede buzlanma, kırağı ve sis oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Muş

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü Muş'ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Yüksek kesimlerde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 68 araç ve 115 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentteki tüm köy yollarının açık olduğunu belirten Yentür, ekiplerin yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Sisin de etkili olduğu ilçenin kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Van Gölü ile bütünleşen manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

Kastamonu

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bozkurt'ta 3 ve İnebolu'da 1 olmak üzere 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.

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