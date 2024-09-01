Bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 37 kişi tahliye edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 37 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bugün Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Uşak için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.
Uyarı verilen dört ilde toplam 752 ihbarın alındığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojik uyarı verilen iki ilimizde mahsur kalan 37 vatandaşımızın tahliyesi sağlanmıştır. Uşak'ta mahsur kalan 27 vatandaşın tahliyesi AFAD ve itfaiye ekiplerince sürdürülmektedir. Çalışmalara destek veren AFAD, polis, jandarma, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."
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⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 Eylül 2024 tarihinde 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 1, 2024
🟡 Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta,…