Bazı illerde ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi
Bazı illerde ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi. Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Ankara
Ankara
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.
Büyükelçilik önünde "Amerikan emperyalizmine, Siyonist işgale hayır" yazılı pankart ve Trump karşıtı dövizler taşıyan platform üyeleri, "İsrail ve ABD'nin elini kana buladığının temsili amacıyla" iki ülke bayrağını yere sererek üzerine kırmızı boya döktü.
Platform adına açıklama yapan Hasan Bozdaş, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin, emperyalist güçlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.
ABD'de başkanların değiştiğini ancak zulüm düzeninin değişmediğini söyleyen Bozdaş, Gazze'nin bir direniş sembolü olduğunu, para ve baskıyla satın alınamayacağını belirtti.
Trump'ın Gazze planını ve İsrail'in soykırım politikasını şiddetle kınadıklarını belirten Bozdaş, "Süregelen bir soykırıma engel olmamanın, yeni soykırımları tetikleyeceğini de biliyor, Filistin halkının direnişini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.
Açıklama, Filistin halkı için dua edilmesinin ardından sona erdi.
Mersin
Mersin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.
Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Mehmet Şahin, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.
Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Şahin, İsrail'in insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını kaydetti.
ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:
"ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor. Tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, ABD yetkisi altına almaktan söz ederken kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."
Şahin, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp, başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.
Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Erzurum
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi.
Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.
Aile hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, grup adına yaptığı açıklamada, bir yıldan fazla süredir cumartesi günleri bu meydanı terk etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamasına tepki gösteren Doğan, "ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamalar bir kez daha göstermiş ki Amerika için Orta Doğu sadece para, toprak, petrol ve gazdan ibarettir. İnsanlar, milletler, tarih ya da kimlikler değil, yalnızca ele geçirilecek kaynaklar, yapılacak anlaşmalar, yaranılacak zenginler, hesaplanacak karlardır. Yöntem ise aynı kapitalizm kılığındaki sömürgecilik." diye konuştu.
Doğan, İsrail'in Gazze'yi cehenneme çevirme planının başarısız olduğunu ve Trump'ın da başarısız olacağını dile getirerek şunları kaydetti:
"Gazze, satılık bir arazi değil. Gazze teslim olmaz, tüm bombalamalara, açlığa, katliamlara rağmen Gazze hala ayakta. Onları çıkarmak isteyenlere yıllardır aynı yanıtı veriyorlar. Sevdiklerini aziz şehitler olarak kabre koyup yeniden düşmanın karşısına dikiliyorlar ve aynı şeyi söylüyorlar. Bedenleriyle, şarkılarıyla, kefiyeleriyle, dabkeleriyle, bayraklarıyla, bayrak bulamazlarsa karpuzlarıyla, zeytinleriyle. Buldukları ilk fırsatta moloz yığınlarını temizleyip yaptıkları harçla evlerini yeniden inşa ederek hep aynı şeyi anlatıyorlar, biz gitmiyoruz."
Yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sonra erdi.
Konya
Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto gerçekleştirildi.
Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii önünde toplanan kalabalık, Filistin'e destek sloganı attı.
"Mübarek topraklar satılık değildir", "Kanla alınan toprak parayla satılmaz" yazılı pankartlar açan grup adına konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen direnişin kazandığını söyledi.
Gazze'deki direnişin düşmanı yola getirdiğini belirten Ceylan, "Tüm dünya buna şahitlik edecek. Esir alınmış kardeşlerimiz bugün serbest bırakılacak. Direniş, düşmanı yere serdi. Allah'a binlerce kez hamdediyoruz." diye konuştu.
Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.