Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,075.00
BTC/USDT
64,482.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Ankara - Samsun yolu Kayaş mevkiinden yayındayız Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız
logo
Gündem

Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

Ankara

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dönüşü meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile kara yolları üzerindeki trafik akışını havadan takip etti. Helikopterden yapılan denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere, kara yolu kontrol noktalarındaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Denetime katılan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Lale Atay, kara yolundaki trafik denetimlerinin 7/24 esasıyla sürdüğünü, havadan denetimlerin de bayram tatili süresince sıklaştırıldığını anlattı.

Helikopterde bulunan kamera yardımıyla sürücülerin ihlallerinin net şekilde tespit edilebildiğini aktaran Atay, ihlalin belirlenmesinin ardından kara yolunda bulunan ekiplerle iletişime geçilerek işlem başlatıldığını ifade etti.

Sürücülerin zaman zaman helikopter denetimlerini görüntülemek istediğini, bunun da trafik güvenliği açısından sağlıklı olmadığını vurgulayan Atay, bu gibi durumlarda sürücülere cezai işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi
Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı
Dışişleri Bakanlığı: Bölgemizin istikrarına zarar verecek bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

Benzer haberler

Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

Ankara'ya giriş noktalarında bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu dikkati çekiyor

EGM, paylaştığı videoda emniyet kemerinin önemine dikkati çekti

Karagöl Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşandı

Karagöl Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı haftasında yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı haftasında yoğun diplomasi trafiği
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet