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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ertaş son yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş son yolculuklarına uğurlandı.

Ayşe Yıldız, Ali Kemal Zerenli, Salim Taş  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ertaş son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Antalya/Hatay

Şen'in cenazesi, Yeniköy Mahallesi'nde baba evinin önüne götürülerek helallik istendi, ardından mahalledeki tören alanına getirildi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çakışlar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Ayşe, babası İsmail Şen, iki kız kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü. "Doyamadım bebeğim, daha çocuktun yavrum" diyerek ağlayan şehit annesini kadın subaylar teskin etti.

Baba İsmail Şen de oğlunun tabutuna sarılarak, "Vatan için kara kuzumu toprağa verdim. Kuzum, güzel çocuğum." diyerek ağıt yattı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi de memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Ertaş'ın (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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