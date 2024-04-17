Dolar
32.53
Euro
34.64
Altın
2,390.73
ETH/USDT
3,078.20
BTC/USDT
63,378.00
BIST 100
9,660.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Türkiye’nin yardımlarını Gazze’deki Filistinlilere ulaştırmak için dün Mersin Limanı’ndan yola çıkan 9. İyilik Gemisi’nin Akdeniz açıklarındaki seyri sürüyor
logo
Ekonomi

Bayram tatilinde yaklaşık 715 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Bayram tatilini içine alan 10 günlük sürede 517 milyon 981 bin 657 litre motorin, 196 milyon 919 bin 434 litre de benzin tüketildi.

Gökçe Topbaş  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Bayram tatilinde yaklaşık 715 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Ankara

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde toplam 714 milyon 901 bin 91 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilini de kapsayan 5 Nisan - 14 Nisan döneminde satışların yüzde 72,4'ünü motorin, yüzde 27,6'sını ise benzin oluşturdu.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19,7 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 51,8 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

Bayram süresince toplam 517 milyon 981 bin 657 litre motorin, 196 milyon 919 bin 434 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 714 milyon 901 bin 91 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 5 Nisan Cuma günü doldururken, benzin de ise 6 Nisan Cumartesi günü en çok alım yaptı. Söz konusu günlerde 69 milyon 436 bin 691 litre motorin ve 21 milyon 958 bin 72 litre benzin olmak üzere toplam 91 milyon 394 bin 763 litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

Bayram satışlarının tutarı 7,6 milyar lira

Türkiye'de 3 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yaklaşık 7 milyar 623 milyon 503 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 42,06 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 43,52 lira seviyesinde seyretti.

Bu yıl bayram boyunca en çok motorin satışı 71 milyon 829 bin 946 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 32 milyon 751 bin 219 litre ile Ankara ve 24 milyon 706 bin 488 litre ile İzmir izledi.

Bu dönemde 38 milyon 872 bin 741 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 16 milyon 449 bin 740 litre ile Ankara ve 11 milyon 750 bin 101 litre ile İzmir takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak
Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak
Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozunun etkisinde kalacak
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı

Benzer haberler

Bayram tatilinde yaklaşık 715 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Bayram tatilinde yaklaşık 715 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Edremit Körfezi'ndeki bayram tatili yoğunluğu turizmciyi ve esnafı memnun etti

Bayram tatilinde 6 milyon 852 bin yolcu hava yoluyla seyahat etti

Milli ve tabiat parklarını bayramda 3 milyona yakın kişi ziyaret etti

Milli ve tabiat parklarını bayramda 3 milyona yakın kişi ziyaret etti
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı

Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı
Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet