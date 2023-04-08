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Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi

Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Beşir Kelleci  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Mikail, eşi Büşra ve 3 yaşındaki kızı Gökçen Akbudak'ın cenazeleri, merkeze bağlı Rüştü köyündeki caminin önüne getirildi.

Cenazeler, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Törene katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Akbudak ailesinin acılı yakınlarına taziyelerini iletti.

Olay

Trabzon'da görevli jandarma uzman çavuş Mikail Akbudak (29) yönetimindeki 61 TV 577 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Akşar köyü yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan Mikail, eşi Büşra (28) ile kızı Gökçen Akbudak, kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

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