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Bayburt'ta ekipler ilkbaharda iş makinesinin boyunu aşan karla mücadele ediyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşir Kelleci  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Bayburt'ta ekipler ilkbaharda iş makinesinin boyunu aşan karla mücadele ediyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

İldeki 1200 kilometrelik yol ağında 40 iş makinesi ile kış boyunca karla mücadele eden İl Özel İdaresinin 55 personeli, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla nisanda da sahadaki faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler, Aydıntepe ilçesinin kuzeyindeki yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağları aşıp yolları iş makineleri yardımıyla açıyor.

Zorlu doğa koşullarında 12 Nisan'dan beri çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışan ekipler, karı temizleyerek hem çığ tehlikesini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 4 kilometre ilerleyerek mayısın ilk haftasına kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.

"Alanda 1 metre ila 10 metre arasında kar yüksekliği bulunuyor"

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, AA muhabirine, Vali Mustafa Eldivan'ın talimatıyla nisanda başladıkları karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin 4 iş makinesiyle 1700 rakımlı Kemer mevkisinde çalışmaları yoğunlaştırdığını belirten Böçkün, "Karla mücadele yapılan alanda 1 metre ila 10 metre arasında kar yüksekliği bulunuyor. Bu çetin coğrafyada ve zorlu şartlarda çalışan İl Özel İdaresi personelimize teşekkür ediyoruz. İnşallah mayıs ayının ilk haftası itibarıyla karla mücadele çalışmalarımızı bitirip, yayla yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Yayla ve köy yollarımızı açtıktan sonra tüm vatandaşlarımızı yaylalarımızı ve köylerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Böçkün, bölgede yoğun hayvancılık faaliyetleri yapıldığına işaret ederek, en kısa sürede meraları hayvancılıkla uğraşanların hizmetine sunacaklarını anlattı.

Günbuldu köyü muhtarı Beşir Bayraktar da yılın 6 ayı kapalı olan köy yolunu açmak için ekiplerin zorlu mücadele verdiğini ifade etti.

Bayraktar, ekiplere teşekkür ederek, "Yollarımızı açmak için yoğun çaba gösterdiler. Hayvanlarımızın ot sıkıntısı var. 6 ay boyunca onları buradaki meralarda besleyeceğiz." diye konuştu.

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