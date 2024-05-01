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İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik hava destekli operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Metin Aydemir  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Izmir

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda silah parçası, bir miktar uyuşturucu ve 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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