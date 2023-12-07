Dolar
28.92
Euro
31.20
Altın
2,029.85
ETH/USDT
2,314.20
BTC/USDT
43,757.00
BIST 100
7,978.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina’da Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. –VTR-
logo
Gündem

Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek

Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

İbrahim Toprak  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek Fotoğraf: Fahrettin Turğut/AA

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da Batman'da meydana gelen sel sonrası Valilik koordinasyonunda ekiplerce zarar gören iş yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve karara bağlanan, iş yeri sigortası olmayan 330 iş yerine toplam 35 milyon 247 bin 229 lira ödeme Ziraat Bankasına aktarılmıştır. İş yeri sahipleri veya şirket yetkilileri Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
SAM Başkanı Yılmaz, İstanbul'da akademisyenlerle buluştu
Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek
Çorum'da bir hayırsever 80 kişinin bakkallara olan borcunu ödedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Elektronik harp sistemleriyle Mavi Vatan'da da daha güçlü hale geleceğiz

Benzer haberler

Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek

Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek

Kenya'daki sellerde ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

AB, 7 ülkenin bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı

Batmanlı gençler okullarındaki eğitimle dijital sektöre hazırlanıyor

Batmanlı gençler okullarındaki eğitimle dijital sektöre hazırlanıyor
Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
Şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de selin yaraları sarılıyor

Şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de selin yaraları sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet