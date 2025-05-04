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Dünya

TİKA, Kuzey Makedonya'da seracılık ekipmanları ve tarımsal makina desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri kapsamında, seracılık ekipmanları ve tarımsal makine desteği sağladı.

Dzihat Aliju  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
TİKA, Kuzey Makedonya'da seracılık ekipmanları ve tarımsal makina desteği sağladı

Vasilevo

TİKA tarafından Kuzey Makedonya'daki 140 aile için seracılık malzemesi ile 1000 çiftçinin kullanımı için sağlanan tarımsal makineler, Vasilevo'da düzenlenen törenle teslim edildi.

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Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'den çeşitli kuruluşların temsilcileri, yerel Türk ve diğer kurumların temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, destek sayesinde çiftçilerin, iklime bağlı kalmaksızın yıl boyunca sebzecilik faaliyetleri yapmalarının amaçlandığını söyledi.

Ulusoy, "Türkiye olarak bağımsızlığından bugüne Kuzey Makedonya'nın yanında olduğumuz gibi aynı şekilde bu ülkedeki kardeşlerimizin de her zaman yanındayız. Aile ekonomisi ve dolayısıyla bölge ekonomisi ve kalkınmaya katkı sağlayacak bu proje için TİKA'ya bir kez daha teşekkür ediyor, siz çiftçilerimize verimli, bereketli hasatlar diliyorum." diye konuştu.

"28 projeyle 14 bin insanın hayatına dokunduk"

Çevik de TİKA'nın, tarım alanında Balkanlar'da 215 proje gerçekleştirdiğini belirterek, Kuzey Makedonya'da bu sayının 28 olduğunu, bunun kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu vurguladı.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan ve kendilerine bu imkanı sağlayan Kuzey Makedonya devletine teşekkür eden Çevik, "Bu faaliyet imkanımız çerçevesinde elbette ki diğer alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 28 projeyle 14 bin insanın hayatına dokunduk." ifadesini kullandı.

Andonov ise belediyelerinin, çok kültürlülüğü bir arada yaşama alanı olduğunu kaydederek, "Bugün TİKA aracılığıyla, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin de sübvansiyonlarıyla birlikte, belirli sayıda çiftçiye sürdürülebilir tarım ürünleri üretiminin geliştirilmesini amaçlayan doğrudan yardım sağlanacak ve TİKA'nın bu doğrudan yardımı, çiftçilere üretim sürecinde büyük katkı sağlayacak." dedi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim de projenin sadece kalkınma hamlesi olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda gönüllere dokunan bağlılığın tezahürü olduğunu kaydetti.

Destekten yararlanan çiftçilerden Gostivarlı Muharrem Hasip ve Plasnicalı Helal Veyselovski ise yardımlardan dolayı TİKA ve Türkiye'ye çok teşekkür etti.

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