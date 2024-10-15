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Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili takipsizlik kararına itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 Ocak'ta Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki Ş.S'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararına itiraz etti.

Sarp Özer  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili takipsizlik kararına itiraz

Ankara

Edinilen bilgiye göre, ipte asılı bulunmasının ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ş.S. ile ilgili soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine bakanlık avukatları, takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaya devam edilmesi talebiyle itirazda bulundu.

Olayın geçmişi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından, 9 Ocak 2024'te olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgiler verilmişti:

"7 Ocak 2024'te Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Soruşturma sonucunda başsavcılık takipsizlik kararı vermişti.


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