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Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Zeynep Yeşildal  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.


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