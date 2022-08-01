Dolar
17.90
Euro
18.36
Altın
1,771.71
ETH/USDT
1,621.80
BTC/USDT
22,992.00
BIST 100
2,656.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi STK'leri ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Aykut Karadağ   | 01.08.2022
Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da gerçekleşen eylemlerle ilgili şüphelilerden A.O.K'nin aynı gün yakalandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, A.O.K. ile irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilerden Ç.C.B'nin İzmir'de, B.G'nin ise Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta yakalandığı kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı
Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek
İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulandı

İçişleri Bakanı Soylu: Provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti

İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet