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Başkentte kuaför ve güzellik salonları pazar günü "Çalışma İzin Belgesi" ile açılabilecek

Başkentte kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisi, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Başkentte kuaför ve güzellik salonları pazar günü "Çalışma İzin Belgesi" ile açılabilecek

Ankara

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), sosyal medya hesabı X'ten, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, pazar günleri çalışabilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden ATO'ya iletilen yazıda, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisinin, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 'Çalışma İzin Belgesi' almak isteyen üyelerimizin, http://portal.atonet.org.tr üzerinden giriş yaparak, 'Online İşlemler' menüsü altında yer alan 'Çalışma İzin Belgesi' sekmesinden 'Yeni Belge Talebi' butonuna tıklayarak, ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir."

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