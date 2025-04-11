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Ankara’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Başkent Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Semih Erdoğdu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Başkentte kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.

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