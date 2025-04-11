Başkentte kar yağışı etkili oluyor
Başkent Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Ankara
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.
Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.