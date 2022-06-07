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Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı

Ankara'da öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Ömer Olcay, Sefa Şahin   | 07.06.2022
Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.

Belediyeler, sel ve su baskını ihtimali bulunan bölgelerde ekipleri ve iş makinelerini hazır bulunduruyor.

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