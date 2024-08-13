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Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Şükrü Gündüz, Zeynep Rakipoğlu  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakarak çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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