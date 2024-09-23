Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bartın
Kentte gece boyu süren yağışın ardından Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu. Köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme başlattı.
Irmak suyundan alınan numune laboratuvara gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.