Dolar
34.15
Euro
38.00
Altın
2,623.69
ETH/USDT
2,642.60
BTC/USDT
63,314.00
BIST 100
9,900.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Akif Yaman  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

Kentte gece boyu süren yağışın ardından Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu. Köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme başlattı.

Irmak suyundan alınan numune laboratuvara gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Ümraniye'de polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü
Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi

Benzer haberler

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Beypazarı'ndaki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Güler: Yaptığımız bu çok yönlü girişimler Türkiye'yi küresel bir aktör haline dönüştürüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar konusunda açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar konusunda açıklama
Tarihi rıhtımın ortaya çıkarılması için akış yönü değiştirilen Tunca Nehri'nde balığa rastlanmadı

Tarihi rıhtımın ortaya çıkarılması için akış yönü değiştirilen Tunca Nehri'nde balığa rastlanmadı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet