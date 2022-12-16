Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VGuAaSjmCJ