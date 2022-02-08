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'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyelerinin yargılanmasına 17 Şubat'ta başlanacak

FETÖ'nün kumpaslarından Balyoz davasında yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılanmasına 17 Şubat'ta başlanacak.

İsmet Karakaş   | 08.02.2022
'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyelerinin yargılanmasına 17 Şubat'ta başlanacak

Ankara

15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesince "FETÖ" soruşturmaları kapsamında hapis cezalarına çarptırılan Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman, Ahmet Toker ve Abdurrahman Kavun ile firari Fikriye Şentürk, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanacak.

FETÖ'nün kumpaslarından Balyoz davasında verilen mahkumiyet kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinde yer alan 5 sanığın, Balyoz davasında yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia ediliyor.

Eski Yargıtay üyeleri hakkındaki davanın ilk duruşması, 17 Şubat saat 10.00'da yapılacak.

4'ü ceza aldı, biri firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

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