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Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Miraç Kaya, Erkan Yıldız  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Erkan Yıldız/AA

Balıkesir

Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.

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