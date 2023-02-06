Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Balikesir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.