Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.95
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,342.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a bugün çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Tuğba Altun  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

Görüşmelerde Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ün birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyarette ayrıca, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor.

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'in yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik işbirliği de görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye hükümetinin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanıyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam’a intikal edecek.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı, güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde tarihi işbirliği fırsatları ortaya çıktı.

Türkiye, bir yandan yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çabayı gösteriyor.

Bu çerçevede Bakan Fidan, Esed rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye’yi ziyaret etmişti.

3+3 formatındaki karşılıklı ziyaretler

Bunu izleyen süreçte, Suriye’de yeni dönemde ortaya çıkan bu olumlu atmosferin doğal bir sonucu olarak Türkiye ile Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, hız kaybetmeden devam etti.

İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.

Bu toplantıyı müteakiben Fidan, Güler ve Kalın’la birlikte 13 Mart'ta Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim'de Ankara’da düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor

Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır

Milli Savunma Bakanı Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci, bölgenin istikrarına katkı sağlayacak çok boyutlu bir süreç

Milli Savunma Bakanı Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci, bölgenin istikrarına katkı sağlayacak çok boyutlu bir süreç
Dışişleri Bakanı Fidan "16. Büyükelçiler Konferansı"nı tamamladıklarını bildirdi

Dışişleri Bakanı Fidan "16. Büyükelçiler Konferansı"nı tamamladıklarını bildirdi
Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak

Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet