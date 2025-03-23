Bakan Yumaklı: Toplu tüketim yerlerinde, Ramazan Bayramı öncesi denetim başlattık
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Toplu tüketim yerlerinde özellikle de Ramazan Bayramı öncesi çok fazla tüketilen şekerli mamullerden tutalım da pasta, börek ve benzeri ne varsa bunlarla ilgili bu hafta başından itibaren bir denetim başlattık." dedi.
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından Pendik Belediyesi Dolayoba Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.
Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, iki hafta önce Kastamonu'da yaklaşık iki bine yakın hemşerisiyle birlikte lokmalarını paylaştıklarını anımsatarak, bu tür toplantılar vesilesiyle bir ve beraber olmanın son derece önemli olduğunu söyledi.
Dünyanın dört bir tarafına bakıldığında çok farklı ülkelerde, farklı topraklarda belki de oruçlarını açmak için bir bardak suya ihtiyacı olan milletleri gördüklerini dile getiren Yumaklı, "Aziz milletimizin ramazanın maneviyatına ve geleneklerine her zaman sahip çıkması bir tarafa, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdur milletlere de bu sofralardan dua edilmesi, onların da feraha dokunmasının sağlanması için son derece önemli. Millet olarak birliğimizin, dirliğimizin, beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu da işte o coğrafyalardaki insanların hallerine baktığımızda çok daha yakından anlayabiliyoruz." diye konuştu.
"Bu ülkenin çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin ne söyleyeceğine umut bağlamış olanlar en iyi biliyor"
Yumaklı, kutsallara hiçbir saygısı olmayan, bütün insanlık değerlerini hiçe sayan vahşet tablolarını Gazze'de ve dünyanın çok farklı coğrafyalarında gördüklerini anlattı.
Sadece Müslüman coğrafyalar için bahsetmediğine vurgu yapan Yumaklı, "Geçen hafta Ukrayna'daydım. Oradaki insanların savaş şartlarından hakikaten acaba bir saat sonramız, belki bir dakika sonramız ne olacak endişesi onların üzerinde görmek, işte biz Türkiye Cumhuriyeti olarak özgür bir şekilde nefes aldığımız, eşimizle, dostumuzla, ailemizle, arkadaşlarımızla yaşadığımız bu memleketin kıymetini mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekir. Şöyle düşünün bu salonda şu anda belki de işte içeceğimiz çayların, yapacağımız sohbetlerin hesabını yaparken o ülkelerdeki insanların, uçaksavar sesleri, patlama sesleriyle endişelerini çok yakından görmüş olduk." şeklinde konuştu.
"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkı"
Yumaklı, bakanlık olarak sofralardaki bütün nimetlerin, yiyeceklerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaşmasından sorumlu olduklarını belirtti.
Bu hafta başından itibaren denetimleri başlattıklarını duyuran Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bu amaçla toplu tüketim yerlerinde özellikle de Ramazan Bayramı öncesi çok fazla tüketilen şekerli mamullerden tutalım da pasta, börek ve benzeri ne varsa bunlarla ilgili bu hafta başından itibaren bir denetim başlattık, bayrama kadar sürecek. Buradan sizlerin huzurundan bütün Türkiye'ye bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Onlara bunu hak görmeyenler ya da kendilerine başka türlü menfaat sağlamak isteyenlerin her zaman için karşısında olacağız, gözlerinin yaşına bakmayacağız. İki hafta boyunca devam edecek bu denetimlerimizde aynı şekilde bayramdan sonra devam edecek. Güvenilir gıda sizlerin ulaşması gereken ve hakkınız olan güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir, onu belirtmek istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.