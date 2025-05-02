Dolar
38.55
Euro
43.88
Altın
3,245.08
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
96,861.00
BIST 100
9,167.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 3,1 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Çiftçilere yaklaşık 3,1 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üreticilere destek olduklarını ve "bereketin yüzyılına" yürüdüklerini belirten Yumaklı, "3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu bilgisi de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini 7 Mayıs'ta görüşecek
Hatay'da depremde yıkılan iki caminin yerine yenileri inşa edildi
Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu
RTÜK'ten televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik ifadelere inceleme

Benzer haberler

Çiftçilere yaklaşık 3,1 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 3,1 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi

Bakan Şimşek: 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz

Bakan Şimşek: 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz
Bakan Yumaklı: Türkiye'de tarım ve orman sektörü sürdürülebilir bir yapı üzerine oturmuştur

Bakan Yumaklı: Türkiye'de tarım ve orman sektörü sürdürülebilir bir yapı üzerine oturmuştur
Uzmanlar dijital dolandırıcılıklara karşı tüketicileri uyarıyor

Uzmanlar dijital dolandırıcılıklara karşı tüketicileri uyarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet