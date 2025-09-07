Dolar
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nı eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nı, eylül ayı içinde çalışmalarını tamamlayıp hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nı eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz

Trabzon

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik yükünü hafifletmek hedefiyle başlatılan 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemelerde sona geldiklerini belirtti.

Kavşaktaki düzenlemelerin şehir trafiğine önemli katkı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu kavşak Trabzon'un doğu yönünden gelenlerin Değirmendere ve Maçka yoluna bağlanmasını, Trabzon'un batı yönünden gelenlerin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi, Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük alışveriş merkezinden çıkanların geri dönüşü yaparak batıya doğru hareket etmelerini ve Trabzonspor tesislerine giriş çıkış yapılmasını sağlıyor. Bu yoğunluk artık mevcut altyapının sınırlarını zorluyordu. 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemelerle bu yükü hafifleteceğiz."

Uraloğlu, düzenlemenin Trabzon'un doğu ve batı yönlü trafiğinde büyük rahatlama sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nın yapılması ile batı yönünden gelip geri dönüşü yapacaklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi ve alışveriş merkezinden çıkacak araçlar mevcut kavşağa girmeden direkt geri dönüşü yapabilecek ve böylece mevcut sinyalize kavşaktaki trafik yoğunluğu azaltılacak. Trafiğin düzenli akışı tesis edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak."

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen kavşağın toplam 900 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Uraloğlu, "Tek yol ve bitümlü sıcak karışım kaplama olarak inşa edilen projede ayrıca 1200 metre uzunluğunda beton yol ve kaldırım çalışmaları da yer alıyor. Toprak işleri ve üstyapı çalışmaları tamamlanan kavşakta bordür ve kaldırım işleri ise devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kavşağın Karadeniz Sahil Yolu'nun en işlek noktalarından birinde kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacağını belirterek, "100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı eylül içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon'umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

