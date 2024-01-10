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Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Tüneli Projesi'nin hayata geçirilmesiyle depreme dirençli kara yolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak, kesintisiz hizmet sağlanacağını belirtti.

Mustafa Çalkaya  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'daki Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Tüneli Projesi ihalesinin yapıldığını bildirerek, "Projenin hayata geçirilmesiyle depreme dirençli kara yolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesi afet durumlarında da geliştirilecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgedeki en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda, Dörtyol-Hassa güzergahında 20 kilometre uzunluğunda demir yolu ve iki otoyol tünelinin yapılmasının, alternatif ulaşım altyapısı kurulması açışından önemli olduğunu aktaran Uraloğlu, projenin, İskenderun Körfezi'ni, Amanos Dağları'nın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep'e en kısa yoldan bağlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, yapılacak tünellerle İskenderun-Gaziantep, İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımın kısalacağına ve bu bölgedeki ticaret hacmine katkı sağlanacağına işaret ederek, "Projenin ihalesi yapıldı ve ihaleyi en düşük teklifi veren firma kazandı. Proje kapsamında yapılacak tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20'şer kilometre olması planlandı. Proje iki etaptan oluşacak, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Kara yolu bağlantısı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol Kavşağı'ndan, Amanos Dağları'nın altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı güzergahındaki yolla birleşecek şekilde planlandı." ifadelerini kullandı.

Projeyle ulaşımın İskenderun Körfezi'ne yönelmesiyle, Hatay'ın sanayi ve turizm alanlarındaki gelişiminin hızlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı, Payas-Hassa ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek önemli ölçüde kısalacak. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı'nda yapılacak demir yolu hattıyla Hatay ve İskenderun ile Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı daha kısa yoldan bağlanmış olacak. Projenin, Payas-Hassa hattı ayrı öneme sahip. Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı'ndan sonra otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacak."

"Kesintisiz hizmet sağlanacak"

Uraloğlu, projeyle, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 15,27 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahının 20,6 kilometre, 78,8 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 53,4 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa demir yolu güzergahının ise 29,6 kilometre kısalacağına işaret etti.

Projeyle, daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, projeyle bölgenin İskenderun'a olan kara yolu mesafesinin ciddi anlamda kısalacağını aktardı.

Uraloğlu, projenin deprem açısından önemini de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Projenin hayata geçirilmesiyle depreme dirençli kara yolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesi afet durumlarında da geliştirilecek. İskenderun Körfezi'ndeki mevcut ve yeni yapılacak limanların Amanos Dağları'na çok yakın olması, bu bölgelerde yeterli depolama ve lojistik alanların bulunmaması nedeniyle, söz konusu ihtiyaçlar Hassa'daki uygun alanlardan karşılanacak. Böylece, ekonomik hayat bu bölgelerde canlanacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle yapılacak ticarette, İskenderun limanlarının önemi her geçen gün artıyor. Ticaretin artırılmasında bu projenin katkısı çok fazla olacak."

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