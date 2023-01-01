Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,197.70
BTC/USDT
16,566.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Savunma sanayisi

Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 01.01.2023
Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti.

Üs bölgesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, üsteki Görüntü İzleme Merkezi'nde güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Daha sonra Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yaptı. Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu'ya ziyarette, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu
Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Geçen yıl en çok tercih edilen isimler "Alparslan" ve "Zeynep" oldu
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
Bursa trafiğini rahatlatacak projeler törenle açılacak

Benzer haberler

Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanını yaşıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak
İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti
Şırnak'ta 1112 terör mağduru aileye evlerinin tapusu teslim edildi

Şırnak'ta 1112 terör mağduru aileye evlerinin tapusu teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet