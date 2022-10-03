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Bakan Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin PKK/YPG üyesi "Ruken Zelal" kod adlı Emel Feremez olduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 03.10.2022
Bakan Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliğini açıkladı

Ankara

Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Saldırıya ilişkin bilgileri paylaşan Soylu, "Terör örgütünün 'Hayır eylemi o yapmadı, bu yaptı' dediği 2 kişiden birisiyle ilgili çok kritik bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 'Ruken Zelal' kod adlı Emel Feremez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, terör örgütü PKK/YPG'li Feremez'e ait fotoğrafı da paylaştı.

Soylu, MİT Başkanlığı ile yaptıkları çalışmada, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Münbiç'ten gelen PKK/YPG mensubu Feremez'in terör örgütünün sözde timinin başında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeleri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi bu fotoğraf aslında yeni bir başlangıcın adımıdır. Yani Türkiye'ye Münbiç'ten paramotorla gelen ve ardından PKK/YPG/PYD'nin birçok kadrosunda bulunmuş bu teröristin bugüne kadar aklamaya çalıştıkları, PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirdiğimiz YPG'nin azılı bir teröristi olduğu ve PKK'nın kendi ifadesiyle Türkiye'de eyleme karıştığı ortaya konulmaktadır. Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri lazım bunlara... Onlara yakışan o. İstihbaratımıza koşan Amerikan görevlisinin ilk önce oradaki istihbarat başkan yardımcımıza, 'Hangi silahlarla yapıldı?' demesinin arkasındaki neden çok açık ve nettir."

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