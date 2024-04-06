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Bakan Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

Utku Şimşek  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Bakan Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayramda yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu

Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

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