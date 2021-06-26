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Bakan Kurum'dan 'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile tüm ambalaj atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak, sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.06.2021
Bakan Kurum'dan 'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' açıklaması

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin geri dönüşüm altyapısının gelişiminde büyük rol oynayan Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı yenilendiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek. Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak."

Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojilerin geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacağını da aktaran Kurum, "1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak." değerlendirmesini yaptı.


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