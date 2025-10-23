Dolar
Gündem

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerine yer verdiği paylaşımında, "Devletimiz 500 bin yuva için hazır." ifadesini kullandı.

23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı

Ankara

Kurum, NSosyal hesabından, sosyal konut projeleriyle Ankara'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"500 bin fevkalade bir şey. Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi, 'Hepimizin sevinmesi lazım.' Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır."

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahiplerinden Ziyattin Karakaş, vicdan sahibi herkesin sevinmesi gerektiğini belirterek, "500 bin konut da az bir şey değil. İlçelere verilecek, merkezlere verilecek, fevkalade bir şey. Bu büyük bir devlet hizmetidir. TOKİ'nin yaptığı şeyler dört dörtlüktür. Vatandaşına sahip çıkma, vatandaşını sokakta bırakmama projesidir. Keşke 500 bin değil 1 milyon konut yapsalar." ifadelerini kullandı.

"Bir huzur kenti diyebilirim"

Sosyal konut kapsamında evine kavuşan iki çocuk annesi Nuran Karaca da hayal ettiğinden çok daha güzel bir evle karşılaştığını belirtti.

Evi çok beklediğini söyleyen Karaca, şunları söyledi:

"Çünkü ağlaya ağlaya, koşa koşa geldim ben bu eve. Gerçekten bu kadar güzel beklemiyordum. Bu kadar güzel, temiz ve düzenli olabileceğini düşünemedim. Ağaçlandırma yaptılar, o kadar güzel ki. O ağaçlar büyüyünce yemyeşil olacak orası. Planlamasına bayıldım, çok güzel olmuş. Bir huzur kenti diyebilirim aslında."

Diğer bir ev sahibi emekli Mustafa Boyalıca da peşinatının yüksek olmadığını ve ödeme süresinin uzun olduğunu belirterek,"15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 500 bin sosyal konut projesinin çok avantajlı olduğunu kaydeden Boyalıca, "Emeklileri, şehit ailelerini, gazi ailelerini, gençleri, yeni evlenecekleri, üç çocuğu olanları ayrı tutmuşlar. TOKİ'den çıksa da ev sahibi olsak diyen ve bekleyen çok insan var." diye konuştu.

5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sağladı.

Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

280 bin sosyal konutun inşası devam ederken, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde de bu sosyal konut projeleri kapsamında yeni yaşam alanları kuruldu.

