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Bakan Kurum: Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Bakan Kurum: Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, kullanıp atılmak üzere tasarlanan plastiklerle doğanın, havanın, suyun her gün daha çok kirlendiğini belirtti.

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Plastik atıkların, geri dönüştürülmediğinde dünyanın yarınlarını tehdit eden bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz doğamızın kirletilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız. Bu bilinçle her günü Çevre Günü olarak görüp insanlık için el birliğiyle çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

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