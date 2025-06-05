Bakan Kurum: Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, kullanıp atılmak üzere tasarlanan plastiklerle doğanın, havanın, suyun her gün daha çok kirlendiğini belirtti.
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Plastik atıkların, geri dönüştürülmediğinde dünyanın yarınlarını tehdit eden bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"Biz doğamızın kirletilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız. Bu bilinçle her günü Çevre Günü olarak görüp insanlık için el birliğiyle çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."
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Farkında mıyız❓— Murat KURUM (@murat_kurum) June 5, 2025
Kullanıp atılmak üzere tasarlanan plastikler ile doğamız, havamız, suyumuz her gün daha çok kirleniyor. Plastik atıklar, geri dönüştürülmediğinde dünyamızın yarınlarını tehdit eden bir unsura dönüşüyor.
Biz doğamızın kirletilmemesi için her türlü mücadeleyi… pic.twitter.com/bSGTRwxCb5