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Bakan Kirişci, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u Kahramanmaraşlılar ile buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile şehir merkezini gezdi.

Enes Duran  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Bakan Kirişci, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u Kahramanmaraşlılar ile buluşturdu

Ankara

AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı gösterilen Kirişci, Togg'un direksiyonuna geçerek şehir merkezinde tur attı. Kirişci, araçta yaptığı açıklamasında, Togg'un bir otomobilin ötesinde bir akıllı cihaz olduğunu ifade etti.

Togg teknolojisinin ileriki dönemlerde farklı alanlarda da kullanılabileceğini belirten Kirişci, "Yani bir teknolojinin genetik kodlarını yakalarsanız ondan sonrası sürekli gelişir. Çünkü üzerine inşa edilecek temeliniz var demektir. Böyle cihazları oluştururken teknolojik ve bilimsel altyapınızı kullanarak sürekli kendinizi yeniliyorsunuz, AR-GE yapıyorsunuz, bunun uygulamaları gerçekleşiyor." diye konuştu.

Araçla şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kirişci, aracın başında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Araca ilgi gösteren vatandaşlar, aracın içine de oturarak deneyimleme fırsatı buldu.

Aracın teknolojisini, dış görünüşünü ve konforunu beğenen vatandaşlar, aracın ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

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