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Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Muhammed Boztepe   | 22.02.2023
Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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