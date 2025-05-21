Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı.
Samsun
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada 485 sporcu mücadele edecek.
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Şampiyonanın ilk gününde sporcular sıralama atışları yaptı.
İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, AA muhabirine, organizasyonun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da yapıldığını söyledi.
Şampiyonanın 4 gün süreceğini belirten Turan, "Turnuvaya 191 kız, 294 erkek sporcu olmak üzere 485 sporcu katılıyor. Türkiye'de açık ve kapalı okçuluk tesisinin tek bulunduğu şehir Samsun'dur. Bu nedenle Samsun birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Açık havada düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.