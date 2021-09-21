Dolar
8.64
Euro
10.14
Altın
1,766.41
ETH/USDT
3,044.60
BTC/USDT
43,154.00
BIST 100
1,397.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda başladı Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz

Sinan Balcıkoca   | 21.09.2021
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz

Çanakkale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti
Bebeğini göremeden ölen annenin üzüntüsünü yaşayan doktordan aşı çağrısı
ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek
En az iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek
Japonya'dan Kovid-19'a karşı mücadelede 'aşıya adil erişim' vurgusu

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajları tamamlanma aşamasına geldi

Bakan Karaismailoğlu: TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık

Bakan Karaismailoğlu: TCDD'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A 'Space X' tarafından fırlatılacak

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A 'Space X' tarafından fırlatılacak