Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz
Çanakkale
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz." dedi.
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