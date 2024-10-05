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Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız, son verilere göre 32 milyon 712 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor." dedi.

Ümit Türk  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda, sanayici ve iş insanlarının taleplerini dinleyen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlere rağmen yatırım, üretim, istihdam politikaları ve gelecek hedeflerinin ana gündem maddesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Işıkhan, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Türkiye; etrafı savaş, terör, finansal krizler ve jeostratejik tehditlerle çevrili olmasına rağmen, tüm bu sorunlar karşısında kısa ve orta vadeli hedeflerinden şaşmadan, istikrarla büyüyen bir ülke olmuştur. Bu, hamasi bir söylem değil, küresel finans kurumları tarafından yapılan profesyonel analizlere ve bilimsel verilere dayalı, son derece rasyonel bir tespittir." diye konuştu.

Sanayici ve iş insanlarına katkıları dolayısıyla teşekkür eden Işıkhan, geçmişten günümüze bu yürüyüşte en önemli yol arkadaşlarının ve milli kalkınma hamlesine omuz verenlerin sanayici ve iş insanları olduğunu kaydetti.

"İşsizlik oranımız son 15 aydır tekli hanelerde"

Açıklanan son verilere göre yıllık bazda enflasyon verilerinin gerilediğini aktaran Işıkhan, "İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız, son verilere göre 32 milyon 712 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar için istihdam teşviklerinin uzatıldığını, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarıldığını ve aktif işgücü programlarının piyasanın ihtiyaçlarına göre yenilendiğini bildirdi.

İşsizlik oranını 2024 sonunda yüzde 9,3'e indirmeyi hedeflediklerini anlatan Işıkhan, İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara doğrudan ulaşmayı sağlayacak Aday Havuz Sistemi'nin ise işverenlerin eleman ihtiyaçlarını hızla karşılamada önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini vurgulayarak, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vizyonu doğrultusunda enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, işçi, işveren, yatırımcı, üretimci, emekli ve çalışan fark etmeksizin herkesin kazandığı tam bağımsız bir kalkınma sürecidir. Sanayi sektörü ise bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir." dedi.

Yatırım ve üretim ortamını iyileştirirken işe alımlarda ve nitelikli işgücü temininde önemli teşvik ve desteklere devam ettiklerinin altını çizen Işıkhan, istihdamın artırılması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda daha güçlü adımlar atacaklarını belirtti.

Işıkhan, coğrafi konumları sayesinde üretim ve lojistik üssü olma avantajları olduğuna değinerek, "Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor, hedeflerimize ulaşana kadar azmimizi muhafaza etmeliyiz." şeklinde konuştu.

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